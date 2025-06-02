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Байрамян высказался об информации, что многие игроки покинут «Ростов»

Байрамян высказался об информации, что многие игроки покинут «Ростов»
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Футболист «Ростова» Хорен Байрамян отреагировал на информацию, что в ближайшее время южный клуб ждёт глобальная перестройка. Ранее появились новости, что по окончании сезона-2024/2025 «Ростов» отправит в отставку тренерский штаб, руководство и устроит распродажу основных футболистов.

— Есть слухи, что многие могут уйти из «Ростова».
— Без комментариев. Я этого не знаю. Мы поблагодарили наших болельщиков, которые сорвали голоса и поддерживали. Хоть болельщиков ЦСКА было больше, но наших было слышно. Им огромное спасибо, — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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