Байрамян высказался об информации, что многие игроки покинут «Ростов»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян отреагировал на информацию, что в ближайшее время южный клуб ждёт глобальная перестройка. Ранее появились новости, что по окончании сезона-2024/2025 «Ростов» отправит в отставку тренерский штаб, руководство и устроит распродажу основных футболистов.

— Есть слухи, что многие могут уйти из «Ростова».

— Без комментариев. Я этого не знаю. Мы поблагодарили наших болельщиков, которые сорвали голоса и поддерживали. Хоть болельщиков ЦСКА было больше, но наших было слышно. Им огромное спасибо, — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.