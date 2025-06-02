Жереми Фримпонг назвал свою цель в «Ливерпуле»

Крайний защитник «Ливерпуля» Жереми Фримпонг рассказал, чего бы хотел добиться в мерсисайдском клубе. Нидерландский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» и заключил контракт до конца июня 2030 года.

«Где бы я ни был, я всегда что-то выигрывал. Чемпионат, Кубок страны и лиги. Всегда. Так что я хочу продолжить это, выигрывать трофеи, для этого ведь я и играю в футбол. Да, моя цель — выиграть как можно больше трофеев», — приводит слова Фримпонга официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «красные» выиграли английскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» проиграл «ПСЖ» на стадии 1/8 финала.