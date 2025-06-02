Названо имя лучшего игрока Суперфинала Кубка России

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов стал лучшим футболистом Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.). Об этом сообщает пресс-служба Кубка России в телеграм-канале.

Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА состоялся накануне, 1 июня. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). К исходу двух таймов счёт был 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА — 4:3. На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса. Победный гол в серии пенальти забил защитник Милан Гаич.

Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в своей истории и сравнялся по количеству побед с «Локомотивом».