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Олег Василенко: Галицкий делал свою сказку чисто, откровенно, по-футбольному

Олег Василенко: Галицкий делал свою сказку чисто, откровенно, по-футбольному
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко отреагировал на аналогию между своей командой и «Краснодаром», который в сезоне-2024/2025 впервые в истории стал чемпионом России.

— Напрашивается аналогия с другой южной сказкой — «Краснодара».
— Может быть (улыбается). Галицкий тоже делал свою сказку чисто, откровенно, по-футбольному. С людьми и для людей. Раз уж мы заговорили о «Краснодаре», я хочу поздравить Сергея Николаевича. Он заслужил это чемпионство. Несмотря ни на что, шёл и делал, и никогда не сдавался.

— Для вас же «Краснодар» тоже не чужой клуб.
— Не чужой. Я работал там, имел честь быть знакомым и общаться с Сергеем Николаевичем и всегда сопереживал этой команде. Я искренне рад за него. Мы и сейчас при встрече тепло общаемся. Для меня это большая честь. Если ко мне осталось такое отношение, значит, я свою работу в «Краснодаре» делал честно и порядочно, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

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