Агент Головина рассказал о состоянии здоровья полузащитника «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья хавбека монегасков.

«Саша хорошо себя чувствует. Он отдыхает у себя в отпуске. С ним всё порядке, Саша готовится к новому сезону по плану, который выдал «Монако». Так что всё хорошо», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В завершившемся сезоне Головин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Александра с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.