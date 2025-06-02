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Агент Головина рассказал о состоянии здоровья полузащитника «Монако»

Агент Головина рассказал о состоянии здоровья полузащитника «Монако»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья хавбека монегасков.

«Саша хорошо себя чувствует. Он отдыхает у себя в отпуске. С ним всё порядке, Саша готовится к новому сезону по плану, который выдал «Монако». Так что всё хорошо», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В завершившемся сезоне Головин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Александра с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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