Тренер «Зенита» Семак объяснил, как смог попасть на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, как смог попасть на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и миланским «Интером» (5:0). Отметим, что если бы не «Зенит» не проиграл ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в финал турнира, то Семак, вероятно, не смог бы быть на финале Лиги чемпионов.

— Сергей Богданович, я знаю, что действующим тренерам достаточно тяжело выбираться на какие-то матчи, но вы приехали на финал Лиги чемпионов, приехали с детьми. Расскажите, это для них такой большой сюрприз?

— Очень неожиданный мой приезд, потому что график [обычно] у нас не позволяет, но так сложились обстоятельства. К сожалению, мы вылетели из Кубка России, не смогли принять участие в Суперфинале, поэтому появилось окошко. А своему младшему сыну я давно обещал. Он всё выпрашивал попасть на Лигу чемпионов, на один из матчей, а финал была мечта. И очередной его день рождения был, говорит: «Папа, если будет возможность, можно ничего никому не дарить? Я хотел бы попасть на финал Лиги чемпионов».

Я сказал: «Посмотрим, если получится, сделаем». И так и получилось, что билеты нашли через Спаллетти. Саша Низелик помог, но ему не поставили визу, и поехали все, кроме него. Буквально вчера ему поставили визу, он всё-таки смог прилететь. Я очень рад, что тот человек, ради которого всё это затевалось, самое главное, он и сможет попасть на матч, — сказал Семак в интервью комментатору Okko Дарье Исаевой.