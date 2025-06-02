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«Порту» не будет пытаться подписать Эдуарда Сперцяна — O Jogo

«Порту» не будет пытаться подписать Эдуарда Сперцяна — O Jogo
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Футбольный клуб «Порту» не будет предпринимать попытки осуществить трансфер полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, сообщает O Jogo.

По информации источника, в португальском клубе остановились на кандидатурах Габриэля Вейги из «Аль-Ахли» и Ричарда Риоса из «Палмейраса».

В прошедшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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