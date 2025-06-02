Тренер «Черноморца» Василенко: наша команда, клуб были достойны футбольного праздника

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о недопуске своей команды в РПЛ. Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Конечно, я смотрел трансляцию из Сочи, с первого стыкового матча. Я футбол больше смотрю с позиции игры, тактических нюансов, каких-то тренерских идей. Посторонние мысли стараюсь отгонять. Но, признаться, в паузах, в перерыве ловил себя на мысли, что, наверное, антураж на важнейшем матче сезона должен быть немного другим. Я считаю, что наша команда, клуб были достойны футбольного праздника. А в том, что мы бы его устроили на должном уровне, у меня нет никаких сомнений. У нас совершенно другие болельщики, другая публика. Уверен, что, если бы «Черноморец» — чисто теоретически — играл стыковой матч на «Фиште», очень много людей приехало бы нас поддержать не только из Новороссийска, но и из Краснодара, Ставрополя, Воронежа, Москвы. Да даже из Сочи! Знаю, что многие болельщики ещё той, старой «Жемчужины» за нас переживали. В одном из СМС мне написали: «Если бы играли вы, мы бы точно пришли поддержать Новороссийск».

У нас была чёткая уверенность, что мы будем конкурентоспособны с любым соперником. Наш тренерский штаб с апреля анализировал игру «Факела», «Оренбурга», «Ахмата», Нижнего, «Химок» и «Крыльев Советов». К концу сезона мы были абсолютно готовы к игре с каждой из этих команд. Функциональная, тактическая и ментальная готовность наших парней не оставляла в этом сомнений», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.