В ЦСКА оценили работу главного тренера команды Марко Николича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу главного тренера армейцев Марко Николича. Сербский специалист возглавил ЦСКА летом прошлого года. Накануне, 1 июня, армейцы выиграли Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

— Как оцените работу Марко Николича?

— Мы довольны его работой, — приводит слова Бабаева ТАСС.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».