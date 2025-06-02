Колыванов: Сафонов в нужный момент перешёл в «ПСЖ», все звёзды сошлись

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов высказался о положении российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». В первый же сезон он выиграл четыре трофея — Суперкубок, Кубок и чемпионат Франции, а также Лигу чемпионов.

«Сафонов пришёл в «ПСЖ» вторым вратарём, первый — Доннарумма. Но Матвей в нужный момент пришёл в стан парижан, все звёзды сошлись. Я рад за него, он молодец. Первый из россиян, кто сразу четыре трофея выиграл за сезон. Даже не знаешь, через сколько такое повторится. Это большое событие, тем более ещё и «Краснодар» стал чемпионом. Матвей же говорил перед сезоном, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, а «Краснодар» — чемпионат России. Ясновидящий!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.