Whoscored опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную прошедшего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Лучшим игроком турнира стал бразильский вингер «Барселоны» Рафинья, получивший среднюю оценку 8,1.
Фото: Whoscored
Полностью символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2024/2025 по версии Whoscored выглядит следующим образом:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», 7,1).
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», 7,4), Николас Отаменди («Бенфика», 7,2), Маркиньос («ПСЖ», 7,1), Нуну Мендеш («ПСЖ», 7,4).
Полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона», 7,9), Джамал Мусиала («Бавария», 7,5), Джуд Беллингем («Реал», 7,3), Рафинья («Барселона», 8,1).
Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», 7,6), Гарри Кейн («Бавария», 7,6).