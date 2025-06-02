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Whoscored опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Whoscored опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/2025
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Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную прошедшего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Лучшим игроком турнира стал бразильский вингер «Барселоны» Рафинья, получивший среднюю оценку 8,1.

Фото: Whoscored

Полностью символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2024/2025 по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», 7,1).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», 7,4), Николас Отаменди («Бенфика», 7,2), Маркиньос («ПСЖ», 7,1), Нуну Мендеш («ПСЖ», 7,4).

Полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона», 7,9), Джамал Мусиала («Бавария», 7,5), Джуд Беллингем («Реал», 7,3), Рафинья («Барселона», 8,1).

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», 7,6), Гарри Кейн («Бавария», 7,6).

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