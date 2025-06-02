«Очень больно». Главный тренер «Черноморца» — о недопуске клуба в стыковые матчи РПЛ

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о недопуске клуба в стыковые матчи за право выхода в РПЛ. Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 из-за проблем со стадионом.

— Больно, что такая колоссальная работа команды, по сути, пошла насмарку?

— Очень больно. Парни добивались этого через кровь, травмы, самопожертвование. Но и для нас, тренерского штаба, это тоже больно. Мы тоже вкладывали в работу много. Дня три я отходил от этой истории. Но потом всё же философски воспринял эту историю. Знаете, как у самураев: важен путь. Мы получили опыт и 100 процентов стали сильнее. А значит, дальше должны становиться ещё лучше. Мне приятно, что наша команда и клуб уже стали другими. Теперь только дальше развиваться, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.