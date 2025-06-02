Колыванов: финал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА — ни о чём
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов поделился впечатлениями от прошедшего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Обладателем трофея стали армейцы (0:0, 4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва
«Финал Кубка России был ни о чём — много борьбы и брака. В общем, был скучный матч. Я ещё перед игрой сказал, что финальные матчи редко бывают яркими. Акинфеев умеет вытаскивать пенальти в нужный момент. Он очень опытный, хладнокровный и даже в каких-то моментах просчитывает футболистов соперника. Наверное, у Игоря есть третий глаз», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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