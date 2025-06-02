«Акинфеев — лучший». Виталий Кафанов оценил Суперфинал Кубка России

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался по итогам Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.). По словам Кафанова, ему понравилось, как играли жёлто-синие в этом матче.

«Я доволен тем, как «Ростов» играл. Мы точно не уступили ЦСКА ни в чём, но в пенальти всё решили вратари. То, что Акинфеев — лучший, он уже доказал во многих послематчевых сериях. Если говорить про Рустама Ятимова, то надо брать весь отрезок. Он сделал большое дело в матче со «Спартаком» в полуфинале, где соперник был намного сильнее, но игра Рустама помогла нам попасть в финал. Он сделал невозможное. В матче с ЦСКА он также сохранил ворота в неприкосновенности, но этого, к сожалению, не хватило. Его игрой я доволен на протяжении всего сезона», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА состоялся накануне, 1 июня. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). К исходу двух таймов счёт был 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА — 4:3. На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса. Победный гол в серии пенальти забил защитник Милан Гаич. Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в своей истории и сравнялся по количеству побед с «Локомотивом».