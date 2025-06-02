Экс-игрок ЦСКА Карсаков: у Игоря Акинфеева есть определённый дар

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве. Напомним, благодаря победе ЦСКА над «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, завоевав 22 трофея.

«Конечно, от финала Кубка России ожидаешь какого-то праздника. Было шоу, и всё это делается очень масштабно. В «Лужниках» собралось 60 тысяч болельщиков, но, к сожалению, матч не был особо интересным — всего пара ударов по воротам. Очень важно, чтобы был атакующий футбол. Однако серия пенальти всё скрасила. Опять отличился Игорь Акинфеев. Я помню, когда я пробивал пенальти, ощущаешь такое напряжение. Все переживали во время серии, но слава богу, что ЦСКА выиграл. Теперь надо настраиваться на Суперкубок России.

Что касается Акинфеева, я играл с разными выдающимися вратарями. К примеру, Дмитрий Харин, который является олимпийским чемпионом. Большая заслуга Игоря в том, что и в матче с испанцами, и в игре с «Ростовом» он проявил своё чутьё. Это какой-то определённый дар. Игорь же пошёл в те же ворота, хотя там были болельщики «Ростова». Должен присутствовать некий фарт», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.