Мостовой: ЦСКА будет только набирать — у армейцев есть костяк и все условия для прогресса

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о московском ЦСКА. В сезоне-2024/2025 армейцы выиграли Фонбет Кубок России и заняли третье место в РПЛ.

— ЦСКА два года назад выиграл Кубок России и взял серебро РПЛ при Федотове. Но в следующем сезоне команда сникла. Такое может повториться?

— Как же это быстро забывается. Если кому-то не из болельщиков ЦСКА задать вопрос, никто и не вспомнит. Если бы ты не сказал, я бы и не вспомнил. При Федотове всё было хорошо, но его потом взяли и убрали. Никто не знает, как дальше будет с ЦСКА. Николича ещё до зимней паузы пять раз «увольняли». Но вряд ли у ЦСКА может повториться второй сезон как при Федотове. Армейцы будут только набирать — у них есть костяк и все условия для прогресса. Я не вижу ЦСКА в числе команд ниже пятого места, я вижу их на самых высоких местах, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.