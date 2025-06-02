Иван Обляков — о победе в КР: в матче с «Зенитом» даже больше эмоций отдал, чем в финале

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о победе своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Эта победа в Кубке России ценна тем, какой путь мы проделали, и, думаю, заслуженно взяли титул. Как мы шли по всему турниру, как мы с «Зенитом» вытащили… В прошлом матче даже больше эмоций отдал, чем в финале. Сейчас просто усталость уже. Всегда приятно побеждать, отличные эмоции, все радуются — здорово!

Отменённый гол? Видите, правая тоже забивает (смеётся). Если честно, думал, что засчитают, а пауза возникла из-за проблем с VAR. Но увидели офсайд. Обидно, но ничего. Мы же победили!» — приводит слова Облякова Sport24.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.