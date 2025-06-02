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Тренер «Черноморца»: если не получилось занять второе место, будем играть за первое!

Тренер «Черноморца»: если не получилось занять второе место, будем играть за первое!
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко заявил об амбициях своей команды.

«Зная трепетное отношение Сергея Николаевича Шишкарёва ко всем проектам, которыми занимается, не сомневаюсь, что мы будем двигаться дальше. Если не получилось сейчас решить со стадионом, никто рукой не махнул: «Значит, и не будем ничего делать». И команду никто не бросит. Я это так вижу и понимаю, зная взгляды и характер Сергея Николаевича. Главное, работать честно, не предавать ни его, ни общее дело. Такие люди — большая редкость. Я очень горд, что он мне встретился в жизни.

Естественно, я и дальше в деле. У меня действующий контракт, и я рад, что руководство мне доверяет. Мы играли заключительный матч ради второго места и в это верили. Если не получилось его занять, нужно сделать выводы, перезагрузиться и теперь играть за первое», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

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