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Мурад Мусаев рассказал, когда он понял, что «Краснодар» станет чемпионом России

Мурад Мусаев рассказал, когда он понял, что «Краснодар» станет чемпионом России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, когда он понял, что чёрно-зелёные смогут выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025. «Быки» завоевали чемпионский титул, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.

– Момент, когда вы поняли: «Краснодар» – чемпион?
– Только на 90-й минуте (игры с «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). После гола Никиты Кривцова было заметно, что у «Динамо» уже нет сил вытащить матч, но в футболе бывает всё что угодно. Одна наша глупость могла привести к проблемам. На 90-й понял, что всё, а потом ещё и заработали пенальти, — приводит слова Мусаева Sports.ru.

«Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу, набрав 67 очков по итогам 30 туров. Ставший вторым «Зенит» заработал 66 очков. Замкнувший тройку лидеров ЦСКА — 59.

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