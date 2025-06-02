Александр Мостовой: очень жаль и обидно, что такой «Ростов» разбежится

Бывший футболист Александр Мостовой после поражения «Ростова» в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.) высказался о слухах, что в ближайшее время южный клуб ждёт глобальная перестройка. Ранее появились новости, что по окончании сезона-2024/2025 «Ростов» отправит в отставку тренерский штаб, руководство и устроит распродажу основных футболистов.

«Ростов» на волне поражения в финале от ЦСКА будет расходиться. Никто не знает, что будет дальше. Но очень жаль и обидно, что такой «Ростов» разбежится. Первым звонком был уход Карпина», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.