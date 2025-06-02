Александр Мостовой: очень жаль и обидно, что такой «Ростов» разбежится
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Бывший футболист Александр Мостовой после поражения «Ростова» в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.) высказался о слухах, что в ближайшее время южный клуб ждёт глобальная перестройка. Ранее появились новости, что по окончании сезона-2024/2025 «Ростов» отправит в отставку тренерский штаб, руководство и устроит распродажу основных футболистов.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва
«Ростов» на волне поражения в финале от ЦСКА будет расходиться. Никто не знает, что будет дальше. Но очень жаль и обидно, что такой «Ростов» разбежится. Первым звонком был уход Карпина», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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