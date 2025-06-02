Василенко: руководителям «Факела» и «Алании» нужно проанализировать допущенные ошибки

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о вылете «Факела» из РПЛ и «Алании» из Первой лиги. Ранее специалист работал и в воронежском, и во владикавказском клубе.

«У каждой команды есть определённые циклы. На эту тему есть совместный труд Фергюсона и научного центра английской лиги. В основание этого анализа легла работа экономиста Ицхака Кальдерона Адизеса (Адизес — автор более двух десятков бестселлеров, переведённых более чем на 30 языков мира. — Прим. «Чемпионата»). Его книгой «Управление жизненным циклом корпорации» руководствуются IBM, Coca Cola и прочие крупнейшие корпорации. Согласно этому исследованию, команда погибает через три-четыре года, если своевременно не вносятся определённые коррективы в её жизнедеятельность и не вливается новая кровь. Причём это касается не только футболистов. В этом случае приходится начинать строительство команды с нуля. Мне очень жаль, что с «Аланией» и «Факелом» так получилось, но оценку их циклам давать не мне. Наверняка руководители клубов тоже знакомы с этой системой. А раз так, пришло время проанализировать допущенные ошибки и двигаться дальше. Это глобальная вещь. Всё остальное — деньги, логистика — второстепенные. Когда, например, мы в Новороссийске слышим жалобы на сложную логистику, у нас это вызывает улыбку.

За обе команды обидно. Я не могу их разделить. Воронеж стал для меня вторым родным домом. Там сложилась особая атмосфера не только в городе, но и в команде, и эта целостность нам помогала делать какие-то вещи вопреки. У «Алании» тоже прекрасные болельщики. Команда с таким именем должна только развиваться. Каким путём ей дальше идти, решать руководителям. Мне было очень приятно познакомиться и общаться с Гуриевым. Человек с душой подходил к проекту «Алании». Мне жаль, что с клубом так получилось», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.