Мостовой — о Дзюбе в «Акроне»: в РПЛ спокойно играл бы и Серёга Игнашевич

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал новость о продлении «Акроном» контракта с 36-летним форвардом Артёмом Дзюбой. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Однозначно правильно, что «Акрон» продлил контракт с Дзюбой. Я ещё давно говорил: «Как «Локомотив» мог отказаться от Артёма?» Он помог бы команде. В чемпионате России спокойно сзади играл бы и Серёга Игнашевич, он точно бы пригодился кому-то», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

36-летний форвард присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.