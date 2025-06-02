«Урал» объявил об уходе Игоря Смольникова с поста вице-президента

Пресс-служба «Урала» официально объявила об уходе Игоря Смольникова с поста вице-президента екатеринбургского клуба. Ранее команда не смогла выйти в РПЛ через стыковые матчи, уступив «Ахмату» со счётом 2:3 по сумме двух встреч.

«Игорь Смольников покидает ФК «Урал». В нашем клубе он провёл один сезон на должности вице-президента, отвечающего за селекцию. Желаем удачи в будущем!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Во время профессиональной карьеры футболиста Смольников выступал за «Зенит», «Краснодар», тульский «Арсенал», московские «Торпедо», «Локомотив» и другие российские команды.