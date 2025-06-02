Василенко: после последней игры просто выпал. Не мог ничего делать — полное опустошение

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко подвёл итоги сезона-2024/2025 для своей команды. «Черноморец» занял место в зоне стыковых матчей для перехода из Первой лиги в РПЛ, однако участия в них не принял. Дело в том, что клуб не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

— Для вас лично сезон-2024/2025 был самым тяжёлым в карьере?

— Не сказал бы так. В Воронеже было сложнее. А со стрессом и напряжением всегда сталкиваешься, решая задачи. Почему сейчас было легче? Потому что все поддерживали. Все были вместе, начиная от Сергея Николаевича и заканчивая работниками клуба. Тяжело от того, что ты проделал огромную работу, а тут раз — и на тебе. Из-за этого я на три дня после последней игры просто выпал. Я не мог ничего делать. Полное опустошение. Но потом ничего. Понимаешь, что с этими эмоциями надо справляться. Мне папа с детства говорил: «Падая и вставая, ты становишься мужчиной». Сейчас я чётко понимаю значение этой фразы. И теперь уже своему сыну её говорю. Для меня это сейчас попадание в десятку. Я горжусь всеми, кто добывал эти медали, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.