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Нападающий ЦСКА Мусаев: Мойзес — хороший парень, уважает все российские традиции

Нападающий ЦСКА Мусаев: Мойзес — хороший парень, уважает все российские традиции
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о своём одноклубнике, левом защитнике Мойзесе.

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01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

— Мойзес пел гимн России перед матчем с «Ростовом». Можно ли считать, что он полноценно русифицировался?
— Мойзес — хороший парень. Он уважает все российские традиции. Я рад, что он в нашей команде, — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мойзес выступает за ЦСКА с 2021 года. В завершившемся сезоне 30-летний бразилец провёл 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.

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