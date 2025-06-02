Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта Сербии назвал Станковича и Николича специалистами очень высокого уровня

Министр спорта Сербии назвал Станковича и Николича специалистами очень высокого уровня
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Сербии Зоран Гайич заявил, что главный тренер московского «Спартак» Деян Станкович и возглавляющий ЦСКА Марко Николич являются специалистами очень высокого уровня. Напомним, Николич работает в ЦСКА с лета 2024 года, о назначении Станковича «Спартак» объявил в мае 2024-го. Накануне, 1 июня, армейцы выиграли Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Поздравляю Марко, это высокий результат. Как говорится по-русски, так держать! Я очень рад, что Марко и Деян Станкович работают в России. Надеюсь, что их труд высоко оценивают. Это два хороших специалиста очень высокого уровня», — приводит слова Гайича ТАСС.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» финишировал четвёртым.

Материалы по теме
В ЦСКА оценили работу главного тренера команды Марко Николича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android