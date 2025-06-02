Министр спорта Сербии назвал Станковича и Николича специалистами очень высокого уровня

Министр спорта Сербии Зоран Гайич заявил, что главный тренер московского «Спартак» Деян Станкович и возглавляющий ЦСКА Марко Николич являются специалистами очень высокого уровня. Напомним, Николич работает в ЦСКА с лета 2024 года, о назначении Станковича «Спартак» объявил в мае 2024-го. Накануне, 1 июня, армейцы выиграли Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Поздравляю Марко, это высокий результат. Как говорится по-русски, так держать! Я очень рад, что Марко и Деян Станкович работают в России. Надеюсь, что их труд высоко оценивают. Это два хороших специалиста очень высокого уровня», — приводит слова Гайича ТАСС.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» финишировал четвёртым.