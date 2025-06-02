Булыкин объяснил, почему Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА получился скучным

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от прошедшего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Обладателем трофея стали армейцы (0:0, 4:3 пен.).

«Финал Кубка России получился скучноватым. Это было связано с тем, что играли две неуступчивые команды, которые хотели выиграть. Поэтому получилось всего три удара по воротам. Но потом была серия пенальти, где мы смогли испытать эмоции. Опять Игорь Акинфеев выручил ЦСКА, но и все футболисты команды здорово пробили пенальти. К сожалению, игра получилась не очень красивой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.