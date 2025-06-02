Червиченко: Байрамян и Сутормин похоронили «Ростов»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от прошедшего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Обладателями трофея стали армейцы (0:0, 4:3 пен.).

«У «Ростова» не такой звёздный состав, как у ЦСКА. Ростовчанам нужно было связывать армейцев и не давать разбежаться, то есть всё время пытаться гасить их атакующую мощь. Я считаю, что «Ростов» блестяще с этим справился. Они сыграли так, как задумывали. Конечно, Байрамян на последней минуте мог всё решить. Не думаю, что финал был скучным, он был пресным. У ЦСКА не получилось обыграть «Ростов», потому что ростовчане грамотно оборонялись.

Акинфеев, конечно, молодец. Но я не понимаю выбор бьющих со стороны «Ростова». Я сразу после финального свистка и до серии пенальти сказал: «Лишь бы не били Байрамян и Сутормин». Но оба пошли бить, и оба похоронили «Ростов». Лучше бы пошла бить молодёжь или остался бы Щетинин. Но ничего не поделаешь. Значит, бог был на стороне ЦСКА», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.