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Червиченко: Байрамян и Сутормин похоронили «Ростов»

Червиченко: Байрамян и Сутормин похоронили «Ростов»
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от прошедшего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Обладателями трофея стали армейцы (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«У «Ростова» не такой звёздный состав, как у ЦСКА. Ростовчанам нужно было связывать армейцев и не давать разбежаться, то есть всё время пытаться гасить их атакующую мощь. Я считаю, что «Ростов» блестяще с этим справился. Они сыграли так, как задумывали. Конечно, Байрамян на последней минуте мог всё решить. Не думаю, что финал был скучным, он был пресным. У ЦСКА не получилось обыграть «Ростов», потому что ростовчане грамотно оборонялись.

Акинфеев, конечно, молодец. Но я не понимаю выбор бьющих со стороны «Ростова». Я сразу после финального свистка и до серии пенальти сказал: «Лишь бы не били Байрамян и Сутормин». Но оба пошли бить, и оба похоронили «Ростов». Лучше бы пошла бить молодёжь или остался бы Щетинин. Но ничего не поделаешь. Значит, бог был на стороне ЦСКА», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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