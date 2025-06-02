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Рашид Рахимов ответил, может ли Мирлинд Даку остаться в «Рубине»

Рашид Рахимов ответил, может ли Мирлинд Даку остаться в «Рубине»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, может ли казанский клуб сохранить нападающего Мирлинда Даку. В завершившемся сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.

– Александр Мостовой отметил, что «Рубину», чтобы прыгнуть выше, необходимо оставить Даку. Это реально?
– Это возможно. Давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, — приводит слова Рахимова «Татар-информ».

Напомним, «Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Чемпионом страны стал «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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