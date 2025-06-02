Сергей Семак высказался о разнице «ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром и без них

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, ранее выступавший за «ПСЖ», высказался о разнице между нынешней командой парижан и той, в которой играли Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Аргентинец и бразилец покинули клуб летом 2023 года, а француз ушёл спустя ещё один сезон.

— Как вам кажется, «ПСЖ» без звёзд нынешний сильнее, чем тот, с Месси, Неймаром и Мбаппе?

— Команда со звёздами — это не значит, что это команда-звезда. На мой взгляд, здесь очень тонкий нужно соблюдать баланс количества звёздных игроков, то, насколько они мотивированы и приносят пользу команде. Безусловно, что касается качества игры, интереса болельщиков по всему миру к команде, в которой играют Месси, Неймар, Мбаппе, внимание невероятное. Я думаю, что благодаря этому «ПСЖ» приобрёл огромное количество своих почитателей и болельщиков по всему миру и в США. Сегодня утром у друзей в отеле в соседнем номере были болельщицы, которые прилетели из Чикаго. Можем видеть и болельщиков из Китая, Японии, и тех, которые поддерживают «ПСЖ» благодаря наличию в своё время тех звёзд, о которых мы с вами говорили.

Нынешняя команда симпатизирует мне и, я думаю, очень многим болельщикам, потому что нет ярко выраженных звёзд такого масштаба, тем не менее команда показывает очень хороший футбол. Что касается результатов игры, наверное, это один из самых сильных клубов, одна из самых сильных команд «ПСЖ» за последние годы, на мой взгляд. Но есть и «но», в молодости есть определённые сомнения в том, насколько они смогут противостоять достаточно опытной команде, которая умеет играть на результат, которая умеет обороняться очень низко и глубоко. И в таком случае, конечно, Парижу проще играть с командами, которые играют в открытый футбол, — сказал Семак в интервью комментатору Okko Дарье Исаевой.