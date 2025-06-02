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Червиченко — о «Ростове»: изменения двигают мир и цивилизацию вперёд

Червиченко — о «Ростове»: изменения двигают мир и цивилизацию вперёд
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «Ростова» в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.) высказался о слухах, что в ближайшее время южный клуб ждёт глобальная перестройка. Ранее появились новости, что по окончании сезона-2024/2025 «Ростов» отправит в отставку тренерский штаб, руководство и устроит распродажу основных футболистов.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Сто процентов финал с ЦСКА был последним для этого состава «Ростова». В мире всё меняется. Изменения двигают мир и цивилизацию вперёд. Чего жалеть о том, что прошло и было? Надо думать о том, как будет дальше. К сожалению, некоторые телодвижения руководителей ростовского региона подталкивают ситуацию к тому, чтобы футбол там замер на несколько лет. Это суверенный выбор того, кто у руля», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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