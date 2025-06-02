Червиченко — о «Ростове»: изменения двигают мир и цивилизацию вперёд

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «Ростова» в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.) высказался о слухах, что в ближайшее время южный клуб ждёт глобальная перестройка. Ранее появились новости, что по окончании сезона-2024/2025 «Ростов» отправит в отставку тренерский штаб, руководство и устроит распродажу основных футболистов.

«Сто процентов финал с ЦСКА был последним для этого состава «Ростова». В мире всё меняется. Изменения двигают мир и цивилизацию вперёд. Чего жалеть о том, что прошло и было? Надо думать о том, как будет дальше. К сожалению, некоторые телодвижения руководителей ростовского региона подталкивают ситуацию к тому, чтобы футбол там замер на несколько лет. Это суверенный выбор того, кто у руля», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.