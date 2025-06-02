«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Вулверхэмптона» Аит-Нури — Джейкобс

Английский «Манчестер Сити» проявляет интерес к 23-летнему крайнему защитнику «Вулверхэмптона» Райану Аит-Нури. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «горожан» оптимистично настроено, несмотря на то что «волки» предпочли бы, чтобы Аит-Нури подписал новый контракт и остался в клубе. Сообщается, что «Манчестер Сити» оценивает Аит-Нури в € 35-40 млн. Волки хотят получить около € 60 млн.

В минувшем сезоне Аит-Нури принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.