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В ЦСКА ответили на вопрос о трансферных планах на лето

В ЦСКА ответили на вопрос о трансферных планах на лето
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о трансферных планах клуба на это лето. Напомним, по итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

— Есть ли уже сейчас план по трансферам на лето?
— Количественно задачу не ставили. Просто есть задача усилить команду. Вся команда выйдет из отпуска 21 июня, если не ошибаюсь, — приводит слова Бабаева ТАСС.

Отметим, что армейцы выиграли Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

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