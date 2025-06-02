Вахания — о ситуации в «Ростове»: мы, как и вы, читаем новости — ничего не знаем

Защитник «Ростова» Илья Вахания отреагировал на информацию, что в ближайшее время южный клуб ждёт глобальная перестройка. Ранее появились новости, что по окончании сезона-2024/2025 «Ростов» отправит в отставку тренерский штаб, руководство и устроит распродажу основных футболистов.

— Какова вероятность, что матч с ЦСКА был последним для «Ростова» в нынешнем виде?

— Не знаю. Мы так же, как и вы, читаем новости в телеграм-каналах. А больше ничего и не знаем. Просто читаем и не реагируем на это. В команде даже не обсуждаем, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.