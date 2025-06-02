Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой назвал футболиста, которого хочет видеть в «Зените»

Андрей Мостовой назвал футболиста, которого хочет видеть в «Зените»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что хотел бы увидеть возвращение в петербургскую команду Далера Кузяева, который ныне защищает цвета французского «Гавра».

«С Далером Кузяевым не общался где-то пару месяцев. Поздравляю, что он остался с «Гавром» в Лиге 1. Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Далер — очень сильный футболист и хороший человек», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

32-летний Кузяев в минувшем сезоне провёл за «Гавр» на поле 645 минут в 13 матчах во всех турнирах, забив один гол. Россиянин не выходил на поле в рамках Лиги 1 с 5 января 2025 года. Его контракт с «Гавром» истекает в конце сезона.

Материалы по теме
«Зенит» готов предложить около € 30 млн за игрока, которым интересовался «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android