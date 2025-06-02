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Форвард «Крыльев» Сергеев: об уходе Осинькина узнали из новостей, он не успел попрощаться

Форвард «Крыльев» Сергеев: об уходе Осинькина узнали из новостей, он не успел попрощаться
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера самарского клуба.

«Игорь Витальевич толком не успел попрощаться с командой. Вообще не знаю, планируется ли какое-то прощальное мероприятие, ужин. Но, конечно, очень хотел бы этого.

Узнали об уходе Осинькина только из новостей, нам ничего не сказали. Позвонил, поблагодарил его. Не нам решать, правильно ли было бы со стороны руководства сообщить нам заранее», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Осинькин работал в «Крыльях» с 2020 по 2025 год. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарский клуб занял 10-е место в турнирной таблице.

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