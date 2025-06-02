Иван Сергеев отметил важность победы Сафонова в Лиге чемпионов для российского спорта

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что победа в Лиге чемпионов «ПСЖ», в составе которого выступает вратарь Матвей Сафонов, важна для российского спорта. Сафонов присоединился к «Пари Сен-Жермен» прошлым летом. Матвей — воспитанник футбольного клуба «Краснодар».

«Жалко, что финал прошёл без борьбы. «ПСЖ» заслуженно выиграл. Конечно, это очень важная победа для российского спорта. Может, у «Интера» был неудачный день, но «ПСЖ» ярко играет в атаке, они выиграли чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, так что всё заслуженно», — приводит слова Сергеева ТАСС.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 Сафонов стал обладателем титула Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны. Кроме того, в активе Сафонова вместе с парижским клубом титул Суперкубка Франции.