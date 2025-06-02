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Белоус — о «Ростове»: выход в финал Кубка России — большое достижение для клуба-середняка

Белоус — о «Ростове»: выход в финал Кубка России — большое достижение для клуба-середняка
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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус после поражения команды в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.) высказался о слухах, что в ближайшее время южный клуб ждёт глобальная перестройка. Ранее появились новости, что по окончании сезона-2024/2025 «Ростов» отправит в отставку тренерский штаб, руководство и устроит распродажу основных футболистов.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Не ожидал, что будет такая тяжёлая и вязкая игра в финале без особых моментов для команд. Естественно, Игорь Акинфеев в очередной раз оказался героем в серии пенальти и дал возможность футболистам ЦСКА поднять Кубок над головой.

Игроки «Ростова» — молодцы. Насколько знаю, по информации СМИ, многие футболисты после этого сезона уходят и произойдёт смена власти и тренерского штаба. Скорее всего, вектор развития «Ростова» будет меняться. Кто-то говорит о Саввиди, а кто-то — о другом владельце. Какие векселя из рукава вытащат те, кто управляет командой? Мне очень интересно, как будет развиваться история с многострадальным «Ростовом». Но выход в финал — большое достижение для команды-середняка», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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