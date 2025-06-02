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Защитник «ПСЖ» Пачо — первый эквадорец, который выиграл Лигу чемпионов

Защитник «ПСЖ» Пачо — первый эквадорец, который выиграл Лигу чемпионов
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Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Виллиан Пачо оказался первым уроженцем Эквадора, которому удалось стать победителем Лиги чемпионов УЕФА. Он выиграл трофей в составе парижского клуба, проведя в минувшем розыгрыше турнира 17 матчей.

Напомним, «ПСЖ» одержал победу в Лиге чемпионов в субботу, 31 мая, разгромив в финале миланский «Интер» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Эта победа оказалась для парижского клуба первой в истории турнира. Кроме того, этот триумф парижан стал первым для французских клубов в турнире за последние 32 года. Предыдущим клубом из Франции, побеждавшим в Лиге чемпионов, был «Марсель», взявший трофей в 1993 году.

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