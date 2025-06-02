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«Атлетико» объявил о подписании нового контракта с Гризманном

«Атлетико» объявил о подписании нового контракта с Гризманном
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Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с французским нападающим Антуаном Гризманном. Стороны продлили предыдущее соглашение до 30 июня 2027 года.

В 53 матчах нынешнего клубного сезона Антуан Гризманн забил 16 голов и отдал девять голевых передач. В составе команды из Мадрида француз становился обладателем Суперкубка Испании, он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Гризманн перешёл в «Атлетико» в сезоне-2014/2015. Он является лучшим бомбардиром в истории «матрасников», забив 197 голов. Он также занимает восьмое место по количеству встреч, проведённых за «Атлетико» (442).

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