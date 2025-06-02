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Ташуев — о словах Кокорина про уровень РПЛ: как тогда брякнул стулом, так и здесь — языком

Ташуев — о словах Кокорина про уровень РПЛ: как тогда брякнул стулом, так и здесь — языком
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал высказывание нападающего «Ариса» Александра Кокорина про уровень Российской Премьер-Лиги. Ташуев отметил, что сейчас в России хватает сильных футболистов, в том числе и молодых.

«Когда началась изоляция, в интервью сказал, что нужно по максимуму воспитывать молодых игроков. Сегодня у нас очень хорошая, молодая сборная. Ребята растут как на дрожжах: Батраков, Кисляк. Всё потому, что им дали играть рядом с мастерами. Честно: даже женский футбол сейчас интересным стал. А слова Кокорина вряд ли связаны с какой-то его обидой. Видимо, как тогда брякнул стулом, так и здесь — языком», — приводит слова Ташуева Sport24.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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