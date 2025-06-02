Ла Лига объявила имя лучшего тренера сезона-2024/2025

Пресс-служба чемпионата Испании на своём сайте объявила, что наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером прошедшего сезона.

На тренерскую награду по итогам минувшего розыгрыша также претендовали Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Мичел Санчес («Жирона»), Диего Симеоне («Атлетико»), Хосе Бордалас («Хетафе»), Мануэль Пеллегрини («Бетис») и Маноло Гонсалес («Эспаньол»).

Напомним, сине-гранатовые завоевали золотые медали чемпионата Испании, набрав 88 очков в 38 встречах Ла Лиги. Отрыв от мадридского «Реала», который стал вторым, составил четыре очка. На третьей строчке завершил текущий сезон «Атлетико», набрав 76 очков.