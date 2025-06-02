Юрий Белоус: «Пари НН» должен остаться в РПЛ по спортивному принципу

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что после провала лицензирования «Химок» в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон должен остаться «Пари НН».

«Не сказал бы, что ситуация со стыковыми матчами сильно запутана. До последнего момента не было определённости по «Химкам», однако по спортивному принципу в РПЛ должен остаться «Пари НН». Давайте дождёмся и посмотрим на принятое решение со стороны руководителей нашего футбола. На мой взгляд, более правильное решение — сохранение прописки за «Ахматом», который обыграл «Урал». Но так как произошла история с «Химками», нижегородцы должны остаться», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.