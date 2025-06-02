Мурад Мусаев: у «Краснодара» шестой бюджет в РПЛ, мы нацеливались на второе-шестое места

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, на какие места в турнирной таблице чёрно-зелёные рассчитывали перед началом сезона Российской Премьер-Лиги. «Быки» в итоге завоевали чемпионский титул, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.

«Перед началом чемпионата мы разговаривали с Сергеем Николаевичем: «Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать?» Галицкий объяснил: «Цель определяет бюджет. У нас – шестой». При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое. У «Зенита» больше возможностей, мы, «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» были примерно равны, так что попадание в тройку считалось бы хорошим результатом», — приводит слова Мусаева Sports.ru.

«Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу, набрав 67 очков по итогам 30 туров. Ставший вторым «Зенит» заработал 66 очков. Замкнувший тройку лидеров ЦСКА — 59.