Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сказалась смена позиции». Игрок ЦСКА Файзуллаев подвёл личные итоги минувшего сезона

«Сказалась смена позиции». Игрок ЦСКА Файзуллаев подвёл личные итоги минувшего сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о победе своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России, а также подвёл личные итоги сезона. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Это мой первый трофей, так что он многое значит. Мы через многое прошли, у нас были тяжёлые игры, особенно с «Зенитом», где мы по пенальти выиграли. Думаю, мы заслужили этот кубок.

Сезон для себя оценю однозначно плохо по сравнению с прошлым. В прошлом году у меня было 5+14 по голам и передачам, а в этом – 3+8. Это связываю с тем, что во втором круге поменял место на поле. Это сказалось. Сезон начал неплохо, а потом сменил позицию. Статистика у меня не пошла так, как раньше, но я старался привыкнуть к новой позиции», — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Иван Обляков — о победе в КР: в матче с «Зенитом» даже больше эмоций отдал, чем в финале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android