Данил Глебов высказался о будущем Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о будущем Ролана Гусева на посту главного тренера бело-голубых. Напомним, Гусев исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички в начале мая. Бело-голубые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Насчёт будущего Ролана Гусева, как решит руководство, так и будет. От моего желания или нежелания ничего не поменяется. С ним всё хорошо, он достаточно уверенный, сразу объяснил, что он хочет видеть на поле и за ним. Поэтому думаю, что, может быть, и будет шанс работать у него», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.