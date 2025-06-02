Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Глебов высказался о будущем Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо»

Данил Глебов высказался о будущем Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо»
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о будущем Ролана Гусева на посту главного тренера бело-голубых. Напомним, Гусев исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички в начале мая. Бело-голубые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Насчёт будущего Ролана Гусева, как решит руководство, так и будет. От моего желания или нежелания ничего не поменяется. С ним всё хорошо, он достаточно уверенный, сразу объяснил, что он хочет видеть на поле и за ним. Поэтому думаю, что, может быть, и будет шанс работать у него», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Полузащитник «Динамо» Глебов отреагировал на уход Фабиана Бальбуэны из клуба
Материалы по теме
Карпин — в «Динамо»! Пока неофициально, но зарплата и трансферные цели уже известны
Эксклюзив
Карпин — в «Динамо»! Пока неофициально, но зарплата и трансферные цели уже известны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android