Роман Бабаев: в следующем сезоне ЦСКА поставит задачу выиграть РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что в следующем сезоне армейцы постараются выиграть чемпионат России. Напомним, по итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург». Отметим, что армейцы выиграли Фонбет Кубок России, одолев в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

— Президент ЦСКА Евгений Гинер в раздевалке выразил надежду, что в следующем сезоне поздравит и с Кубком, и с чемпионством. Будет ли поставлена такая задача на следующий сезон в виде двух трофеев?

— Очень будем стараться для достижения этих результатов. Приложим все усилия. Задача в виде чемпионства на следующий сезон будет поставлена, да, — приводит слова Бабаева ТАСС.