Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Бабаев: в следующем сезоне ЦСКА поставит задачу выиграть РПЛ

Роман Бабаев: в следующем сезоне ЦСКА поставит задачу выиграть РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что в следующем сезоне армейцы постараются выиграть чемпионат России. Напомним, по итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург». Отметим, что армейцы выиграли Фонбет Кубок России, одолев в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

— Президент ЦСКА Евгений Гинер в раздевалке выразил надежду, что в следующем сезоне поздравит и с Кубком, и с чемпионством. Будет ли поставлена такая задача на следующий сезон в виде двух трофеев?
— Очень будем стараться для достижения этих результатов. Приложим все усилия. Задача в виде чемпионства на следующий сезон будет поставлена, да, — приводит слова Бабаева ТАСС.

Материалы по теме
В ЦСКА ответили на вопрос о трансферных планах на лето
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android