«Локомотив» начал переговоры с Александром Руденко

«Локомотив» начал переговоры с нападающим подмосковных «Химок» Александром Руденко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны начали обсуждать контракт, который будет либо трёхлетним, либо четырёхлетним.

В завершившемся сезоне 26-летний Руденко провёл 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального игрока атакующей линии в € 1 млн.

«Локомотив» завершил сезон-2024/2025 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».