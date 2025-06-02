Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» начал переговоры с Александром Руденко

«Локомотив» начал переговоры с Александром Руденко
Комментарии

«Локомотив» начал переговоры с нападающим подмосковных «Химок» Александром Руденко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны начали обсуждать контракт, который будет либо трёхлетним, либо четырёхлетним.

В завершившемся сезоне 26-летний Руденко провёл 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального игрока атакующей линии в € 1 млн.

«Локомотив» завершил сезон-2024/2025 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».

Материалы по теме
Эдуард Мор: «Локомотив» — идеальный вариант продолжения карьеры для Комличенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android