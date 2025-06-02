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Стали известны тренеры, которые войдут в штаб Карпина в «Динамо»

Стали известны тренеры, которые войдут в штаб Карпина в «Динамо»
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Тренерский штаб Валерия Карпина в московском «Динамо» пополнят Ролан Гусев, Сергей Паршивлюк и Луис Мартинес, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, в понедельник, 2 июня, Карпин встретился в Новогорске с Гусевым, Паршивлюком и Мартинесом. Специалисты определили первоочередные задачи для подготовки футболистов «Динамо» к новому сезону.

Гусев ранее входил в штаб Марцела Лички, который покинул должность главного тренера «Динамо» в мае, в последних матчах сезона россиянин исполнял обязанности главного тренера бело-голубых. Паршивлюк играл под руководством Карпина в московском «Спартаке», а испанец Мартинес занимает пост тренера по физподготовке в штабе Карпина в сборной России.

Отмечается, что в штабе Карпина могут появиться также специалисты из «Ростова».

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, оставшись во главе сборной России. Ранее в СМИ появилась информация о переговорах между специалистом и московским «Динамо».

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