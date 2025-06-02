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ЦСКА поздравил Василия Березуцкого с победой в Кубке Азербайджана

ЦСКА поздравил Василия Березуцкого с победой в Кубке Азербайджана
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Московский ЦСКА отреагировал на победу экс-защитника и тренера команды Василия Березуцкого в Кубке Азербайджана с клубом «Сабах». В финальном матче подопечные Березуцкого одолели «Карабах» со счётом 3:2 (д. вр.). Стоит отметить, что это первый трофей в истории клуба, основанного в 2017 году.

«Кубок Азербайджана – тоже армейский! От всей души поздравляем Василия Березуцкого с его первым трофеем в роли главного тренера, а также в истории «Сабаха», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Василий Березуцкий возглавил «Сабах» в конце ноября 2024 года. Под его руководством команда заняла в турнирной таблице чемпионата Азербайджана пятое место, заработав 48 очков. Победа в Кубке позволит данному коллективу выступить в квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026.

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